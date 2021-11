Suomessa todettu huimat 1 150 uutta koronatartuntaa

Suuresta päivittäisestä tartuntaluvusta huolimatta kahden viikon tartuntaluku ei ole kasvanut. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 806 tartuntaa, mikä on 145 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut maanantaista 12:lla. Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 238 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 32 on tehohoidossa. Tehohoidossa on kolme koronapotilasta enemmän kuin maanantaina.