Saksan terveysministeri: Kolmas korona-aalto näyttää taittuneen

Kolmas aalto alkoi maaliskuussa, kun tartunnat lähtivät Saksassa uudestaan nousuun etenkin viruksen brittimuunnoksen vetämänä. Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun viimeisen viikon aikana. Päivittäisiä tartuntoja on ollut viimeisen viikon aikana keskimäärin reilut 15 000, kun vielä viime viikolla lukema oli yli 20 000.

Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku edellisen seitsemän päivän ajalta on 125,7 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Nykysääntöjen mukaan niillä Saksan alueilla, joilla ilmaantuvuusluku laskee alle sadan, voidaan luopua joistakin rajoitustoimista.

Rokotettujen elämä helpottuu

Viranomaiset myöntävät, että on erittäin vaikea valvoa, että vain rokotetut lakkaisivat noudattamasta rajoituksia. Lakia on kuitenkin perusteltu sillä, että perusoikeuksia voi rajoittaa vain jos sille on painavat perusteet, ja rokotettujen kohdalla näin ei enää ole.