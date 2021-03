Pandemian runtelema Ruotsi rokottaa hitaasti, mutta yksi hyvä uutinen nousee esiin: "Vanhempien ihmisten kuolleisuus alkaa laskea"

Koronatartuntojen määrä Ruotsissa on ollut jälleen nousussa. Viime viikolla Ruotsissa todettiin lähes 28 000 uutta koronavirustapausta.

Viime vuoden huippulukemista maa on silti vielä kaukana, sillä pahimpina viikkoina Ruotsissa todettiin yli 40 000 tartuntaa.

Rokotuksiin on ladattu kovat odotukset, mutta niitä Ruotsi antaa hitaammin kuin esimerkiksi Suomi.

Perjantaihin mennessä vähintään yhden rokoteannoksen oli saanut vajaat kymmenen prosenttia väestöstä, kun Suomessa rokotteen on saanut yli kymmenen prosenttia kansalaisista. Lehdon mukaan ongelmia on ollut rokotusten organisoimisessa, mutta ennen kaikkea saatavuudessa.

– Astra on osittain ruotsalainen yritys.

Rokotukset purevat jo

Lehdon mukaan rokotusjärjestyksestä käydään myös Ruotsissa vilkasta keskustelua, mutta toistaiseksi järjestys on ollut varsin samanlainen kuin Suomessa.

Hyvä uutinen on se, että ensimmäisiä merkkejä rokotteiden tehosta on jo saatu. Liki kaikki vanhainkodeissa asuvat vanhukset on rokotettu, ja Lehdon mukaan monella alueella aletaan nyt rokottaa yli 65-vuotiaita.