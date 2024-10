Terrafame aloittaa muutosneuvottelut – koskevat yli 800 työntekijää

Yhtiön mukaan liiketoimintaympäristö on jatkunut tänä vuonna vaikeana, kun liikenteen sähköistyminen on edennyt odotettua hitaammin Euroopassa.

– Etenkin akkukemikaalien markkinatilanne on jatkunut haastavana, mikä on heijastunut Terrafamen tuotteiden kysyntään ja siten myös liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme. Samanaikaisesti Terrafamella on käynnissä yhtiön historian suurin investointiohjelma, sanoi toimitusjohtaja Seppo Voutilainen tiedotteessa.