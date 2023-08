Tero Pitkämäki sytytti pikkutytön unelman – nyt 20-vuotias suomalainen tekee sitä todeksi: "Ihan älytön fiilis"

Alanen alkoi satsata keihäänheittoon, ja tulosta on jo tullut. 20-vuotias heittäjä on parannellut tällä kaudella ennätystään kolmeen otteeseen ja kohennellut 22-vuotiaiden Suomen ennätyksen 62,45:een. Alanen on kyseisellä tuloksella suomalaisnaisten kaikkien aikojen listalla viidentenä.