Outokummun uudeksi toimitusjohtajaksi Kati ter Horst

Ruostumatonta terästä valmistavan Outokummun uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kati ter Horst .

Ter Horst on ollut Outokummun hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja varapuheenjohtaja toissa vuodesta.

– Kati ter Horstilla on vahvat näytöt prosessiteollisuudesta sekä laajaa kansainvälistä kokemusta johtotehtävistä monimutkaisissa liiketoimintaympäristöissä. Yhtiön hallitus on vakuuttunut siitä, että hän on oikea henkilö johtamaan Outokumpua tästä eteenpäin, sanoi Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan tiedotteessa.