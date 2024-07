Tennistähdet jättivät olympiakylän

Gauff on viime päivien aikana julkaissut seuraajilleen videoita olympiakylästä. Hän esitteli TikTokissa lyhyen videon, jolla näkyy urheilijoiden valmistautumista omiin suorituksiinsa.

– Kaikki tennisnaiset muuttivat hotelliin paitsi minä. Joten nyt on vain viisi naista ja kaksi kylpyhuonetta, Gauff kertoi.

– On vain viisi naista, joten minulla on huone itselläni. He, joiden kanssa asun, ovat todella rauhallisia. Rakastan sitä, Gauff totesi.