Ostamassa ilmalämpöpumppua? Nämä seikat sinun täytyy tietää: "Jos jostain saa satasen halvemmalla pumpun..."

Sähkön hinnan nousu on johtanut Suomessa muun muassa ennennäkemättömään ilmalämpöpumppubuumiin. MTV:n Uutisaamussa lokakuussa vieraillut Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kertoi, että pumpuille on ollut kysyntää ruuhkaksi asti.

– Ilmalämpöpumpuissa on aika kova meno tällä hetkellä. Pumppuja asennetaan sellainen 700 kappaletta päivässä ja 150 000 vuodessa, kertoi Hirvonen.

Noviisilla saattaa mennä sopivaa ilmalämpöpumppua valitessa sormi suuhun, sillä laitteiden valikoima on suuri ja hinnat vaihtelevat satasista useamaan tuhanteen euroon. Mistä oikeastaan tietää, millainen ilmalämpöpumppu on järkevä ja kestävä ostos? Onko ilmalämpöpumpuissa paljonkin eroja?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Olennaisessa roolissa on myyvä ja asentava yritys"

Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Hirvosen mukaan aivan ensimmäiseksi tulee kiinnittää huomiota siihen, mistä pumppunsa hankkii.

– Olennaisessa roolissa on se myyvä ja asentava yritys. Sen pitää olla kokenut ja vastuullinen. Mieluummin sellainen, joka on alalla toiminut pidempään.

Hirvonen suosittelee ostamaan ilmalämpöpumpun kokonaispalveluna, eli siis paikoilleen asennettuna.

– Missään nimessä ei niin, että tilaa postimyynnistä ja asentaa laittomasti sen itse. Pumpun asentaminen on luvanvaraista.

Tuotemerkilläkin on väliä. Hirvonen itse pitäytyisi yleisissä ja tunnetuissa merkeissä, joiden laitteet ovat pohjoismaisiin olosuhteisiin suositeltuja.

Asentajan ammattitaito varmistaa onnistuneen lopputuloksen

Laitteen käyttöön olisi hyvä saada opastus asentajalta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Asennuksen jälkeiset asiat pitäisi käydä läpi ja olla joku puhelinnumero, josta saa kiinni, jos tulee jotain ongelmia.

Asentajan ammattitaito näkyy myös siinä, että ilmalämpöpumppu tulee varmasti asennettua oikeaan paikkaan.

Asiantuntijan vinkit ilmalämpöpumpun hankkijalle: Hanki pumppu asennettuna hyvältä asentajalta ja tunnetulta brändiltä. Varmista oikea pumpun koko asunnon kokoon nähden. Perehdy laitteen teknisiin tietoihin ja tarkista teho nimenomaan Suomen olosuhteissa. Käytä pumppua oikein! Huolla säännöllisesti ja anna pumpun puhaltaa talvipakkasilla täysillä, jolloin saat parhaimmat säästöt.

Asentajan kanssa olisi hyvä käydä läpi myös ulkoyksikön toiminta. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö päästää pohjasta paljon vettä talvisaikaan ja tämä tulisi huomioida asennuskorkeudessa.

– Ja ettei sitten asiakas ylläty, että siellä on jäätä pumpun alla.

Kannattaako ilmalämpöpumppua ostaa tarjouksesta?

Marraskuussa kuluttajia saattavat houkutella muun muassa erilaiset Black Friday -tarjouskampanjat. Parhaimmillaan ilmalämpöpumpuista voi saada jopa satojen eurojen alennuksia.

Kannattaako ilmalämpöpumppua ostaa, jos tarjous vaikuttaa jopa liian hyvältä?

– Se on todella haastava ja hankala asia. Myyjältä kannattaa kysyä suoraan, miksi tämä on niin halpa, ja onko tämä varmasti pohjoismaisiin olosuhteisiin sopiva merkki. Ja ennen kaikkea se, että miten pumpun asennus on järjestetty.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Liikkeet eivät saa myydä ilmalämpöpumppuja asiakkaille ilman, että osoittavat myös asentajan, jolla on luvat kunnossa.

– Saattaa olla, että myyvät halvalla erän ihan toimivia pumppuja, mutta voi myös olla kyseessä joku Keski-Euroopan malli, joka ei tänne sovi.

SCOP-arvo ja muut tekniset tiedot

Ilmalämpöpumppua ostaessa kannattaa perehtyä myös hieman teknisiin tietoihin ja varmistaa esimerkiksi laiteen energiatehokkuus.

Teknisistä tiedoista ilmenee muun muassa laiteen SCOP-arvo. Tämä arvo kertoo laitteen energiatehokkuuden mitattuna koko vuoden ajalta.

Scanwarmin mukaan parhaat A+++ -energialuokan ilmalämpöpumput ovat SCOP-arvoltaan 5,1 tai hieman enemmän. SCOP 5,1 tarkoittaa, että jos lämpöpumppuun syötetään 1 kilowatti sähköä, niin lämpöpumppu tuottaa 5,1 kilowattia lämpöä.

– Kuluttajalle hankala puoli on se, että jotkut ilmoittavan sen arvon lakien mukaisesti vain Keski-Euroopan olosuhteisiin. On siis tärkeää tietää, onko SCOP-arvo ilmoitettu Stuttgardin vai Helsingin olosuhteisiin.

Ilmoitettu ilmastovyöhyke on siis tärkeä selvittää ja tämä ilmenee kyllä Hirvosen mukaan yleensä laitteen tarkemmista tiedoista. Markkinoitu SCOP-arvo voi olla siis suurempi kuin laitteen teknisistä tiedoista löytyvä arvo kunnon pakkasolosuhteisiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Minkä kokoinen ja tehoinen ilmalämpöpumppu on hyvä?

Ilmalämpöpumpun valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös lämmitettävän asunnon koko. Kaksikerroksiseen taloon saatetaan tarvita kaksi yksikköä ja toisaalta pienempääna asuntoon ei ole tarvetta hankkia liian tehokasta pumppua.

– Pumput jaetaan yleensä 9-sarjalaisiin ja 12-sarjalaisiin. Jos on iso talo, jossa on paljon alaa, niin silloin mennä isompaan sarjaan ilman muuta. Jos lämmitettävä ala on alle sata neliötä, niin ei kannata liian isoakaan pumppua hankkia.

Ilmalämpöpumpun teho on riippuvainen ulkolämpötilasta. Hirvosen mukaan tehoa voi olla vaikka kuinka paljon nimellispisteessä, eli +7 asteessa, mutta silloin ei käytännössä lämmitystä tarvita.

– Sitten kun mennään -20 asteen pakkasille, niin teho voi ollakin jotain ihan muuta. Jos tehoa tuijottaa, niin kannattaa katsoa, onko ilmoitettu tehoa eri lämpötiloissa.

Laitteen hankinta saattaa kuulostaa melkoiselta projektilta, mutta Hirvosen mukaan suomalaiset ovat onnistuneet tähänkin mennessä hankinnoissaan mainiosti.

Pumppuja on suomalaisilla jo miljoona kappaletta ja niistä on Hirvosen mukaan tullut melko vähän reklamaatioita.

– Pumput ovat hyvin automaattisia ja hirveän isoissa sarjoissa tehtyjä. Niissä on portaaton säätö ja pumppu osaa toimia taloissa hyvin. Jos asennus on onnistunut, pumppu on sen tyyppinen, että toimii Pohjolan olosuhteissa, pumpun koko on oikea ja sitä osataan käyttää, niin onnistuminen on todennäköistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Milloin vanha ilmalämpöpumppu kannattaa vaihtaa uuteen?

Entä jos kodista sitten löytyy jo ilmalämpöpumppu, mutta laitteelle on kertynyt jo ikää esimerkiksi yli 10 vuotta? Milloin pumppu olisi syytä vaihtaa uuteen?

Hirvosella itsellään on mökillä muutama vuonna 2006 asennettu ilmalämpöpumppu.

– En ole vaihtanut vielä, mutta tiedän, että jos ostaisin nyt uuden pumpun, niin pakkaspäivän arvot ovat huomattavasti paljon parempia kuin sen aikaisissa pumpuissa. Voisi siis säästää joitakin satasia vuodessa pumpun vaihdolla.

Uusissa laitteissa teho talvipakkasilla on siis parempi kuin vanhoissa.

"Satasen säästö saattaa haihtua muutamassa kuukaudessa"

"Jos jostakin saa satasen halvemmalla pumpun, jonka merkki on vähän outo, niin kannattaa miettiä kaksi kertaa."

Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen haluaa vielä painottaa sitä, että pumppu kannattaa aina hankkia asennettuna hyvältä asentajalta ja tunnetulta brändiltä.

– Jos jostain saa satasen halvemmalla pumpun, jonka merkki on vähän outo, niin kannattaa miettiä kaksi kertaa. Se saavutettu satasen säästö saattaa haihtua muutamassa kuukaudessa. Mieluummin ostaa laatua pumpussa ja asennuksessa.

Kun sopiva pumppu on sitten hankittu ja asennettu, pitää vielä muistaa itse käyttää sitä oikein. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun suodattimet kannattaa imuroida kerran kuussa, jotta laite toimii oikein.

Moni luulee säästävänsä pitämällä ilmalämpöpumppua talvellakin pienellä puhalluksella, mutta totuus onkin päinvastainen.