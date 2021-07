Kuluttaja usein heikoilla kännykän hajoamiseen liittyvissä riidoissa

Kosteusvauriotapaukset hankalia selvittää

Suhtautuminen kännykän kosteusvaurioon on Saastamoisen mukaan tapauskohtaista. Riitatilanteissa pitää mm. katsoa mitä puhelimesta on markkinointivaiheessa kerrottu ja onko vedenkestävyydestä annettu riittävät ja oikeat tiedot.

Kuluttajan kannalta tilanne kännyköiden kosteusongelmissa on kuitenkin tästä huolimatta usein heikko: jälkikäteen on erittäin vaikea selvittää missä olosuhteissa kosteusvaurion saanutta kännykkää on käytetty ja minkälaiselle kosteudelle se on altistettu.