Tellervo Koivisto avautuu rakkaudestaan Maunoon ja leskeydestään Ylellä: "Varsinainen suruaika on jo takanapäin"

Viimeisinä vuosinaan Mauno Koivisto asui hoitokodissa pitkälle edenneen Alzheimerin taudin tähden. Tellervo on kertonut, että Mauno pyysi häntä lähtemään vierailuiltaan, jotta voisi palata takaisin.

– Siinä helposti tuntee sen rakkauden ja toisaalta menetyksen, ja Alzheimer-potilas vielä erikoisemmin. Mutta kyllä se pätee siihenkin, että kun on matkalla ja tavataan pitkän ajan jälkeen, niin on mukavaa kun tulee kotiin, ei sitä sen paremmin voi selittää.

Kaikki alkoi itsenäisyyspäivänä



Kun Koivistosta tuli presidentti, he saivat paljon huomiota. Tellervo Koivisto ei kuitenkaan kokenut julkisuutta ongelmalliseksi.

Hän kertoo Ylen toimittaja Rosa Kettumäelle, että heillä oli läheisiä ympärillä ja he elivät varsin tavallista elämää.

Suruaika on ohi

Rakkaus Maunoon ei ole kadonnut, vaikka tämän kuolemasta on pian kaksi vuotta.

– Kyllähän se olemassa on, mutta se on lähinnä vaan muisto ja määrätyssä mielessä rakkautta. Mutta ei sillä tavalla että toivoisin, että kun hän nyt tulisi takaisin. Monet asiat palaavat mieleen ja siinä mielessä jonkinmoisella kaipauksella muistelen. Mutta kyllä tässä jo varsinainen suruaika on takanapäin.