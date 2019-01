Tellervo Koivistolle aikamme suurin haaste on selvä – ja se on ilmastonmuutos

– Vasta nyt kun luonnossa merkit alkavat olla niin selviä, jokaisen on ollut pakko huolestua asiasta, Koivisto sanoo kotonaan Helsingin Katajanokalla.

Koivisto sanoo, että monta asiaa pitää muuttaa, mutta on eri asia, kuinka pitkälle ollaan oikeasti valmiita menemään.

Toimeen tartuttava myös Suomessa

Huhtikuussa suomalaiset äänestävät eduskuntavaaleissa, ja ilmastonmuutos on noussut esiin lähes kaikkien puolueiden puheissa.

– Jokaisella puolueella on tämä varmasti asialistalla, mutta ovat he sitten hallituksessa taikka oppositiossa, ei välttämättä olla niin valmiita tekemään jotain asialle, Koivisto pohtii.

Linkolan lääkkeet liian rankkoja



Koiviston mielestä ympäristöaktivisti Pentti Linkola on esimerkki ihmisestä, joka on koko ikänsä taistellut hänelle tärkeän teeman puolesta.

– Hänkin on vanha, ei ihan näin vanha, mutta vanha kuitenkin, Koivisto naurahtaa.

– Hän antaisi pakolaisten upota pohjaan, koska maailmassa on liikaa ihmisiä. Ihmisiä on maapallolla liikaa, mutta ei sitä kuitenkaan voi lähteä siitä, ketkä ovat niitä, jotka ovat liikaa, Koivisto sanoo.

Muistaa Karjalan evakot

Suomessa syntyvyys on kuitenkin vähentynyt, ja tämä on jokaisen puolueen huoli. Koivistosta ainoa vaihtoehto on, että Suomeen tulisi enemmän ihmisiä ulkomailta.