Telian matkapuhelindata paljastaa selvät muutokset suomalaisten etätyötyöskentelyssä – näin koronarajoitukset ja viikonpäivät vaikuttavat

Entistä useampi matkapuhelin siirtyy päiväksi eri osoitteeseen kuin missä se on ollut yön ajan. Toisin sanoen etätyön tekeminen on vähentynyt ja ihmiset menevät aiempaa enemmän päiväksi töihin ja opintoihin kodin ulkopuolelle, käy ilmi Telian matkapuhelinverkosta kerätyistä liikkumistilastoista.

Selvitystyössä analysoitiin missä liittymät "heräävät" aamulla, mikä on heidän kotisijaintinsa ja mikä liittymien todellinen työsijainti, joka on kodin ulkopuolella normaalina toimistotyöaikana oleva sijainti.

– Näitä laskemalla, kuinka paljon työsijainteja syntyi, pystyttiin arvioimaan sitä, kuinka suuri ihmisistä on etätöissä, kuinka moni käy toimistolla, kertoo Telian datayksikön johtaja Tapio Levä.

Pääkaupunkiseudulla etäilty muuta Suomea enemmän

Telian data-analytiikkajohtaja kertoi myös MTV Uutiset Liven vieraana, että etätyöskentely on ollut korona-aikana pääkaupunkiseudulla yleisempää kuin muualla Suomessa.

– Pääkaupunkiseudulla on palattu vähemmän toimistolle kuin koko Suomessa. Todennäköisesti johtuu siitä, että pääkaupunkiseudulla työntekijäprofiili on erilainen. Täällä on keskimäärin enemmän toimistotyöntekijöitä, jotka helpommin pystyvät jäämään kotiin, Levä kertoo.