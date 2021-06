Tekonivelleikkaukseen joutuu pääkaupunkiseudulla odottamaan lähes vuoden ja se maksaa HUSille miljoonia vuodessa: "Tilanne on historiallisen huono"

Tilanne on siis tämä. Jos potilas pääsee tänään Helsingin yliopistollisen sairaalaan tekonivelleikkausjonoon, hän saattaa päästä itse leikkaukseen vasta liki vuoden päästä. Kiireelliset tapaukset priorisoidaan.

– Tilanne on historiallisen huono. En muista näin pitkää jonotilannetta olleen kahteenkymmeneen vuoteen, toteaa HUS:n toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.

Henkilöstöpula sulki vuodeosastopaikkoja

Pelkästään pääkaupunkiseudun potilaita Peijaksen tekonivelkeskuksen jonossa on nyt noin 2 000.

– Se on kiireettömän hoidon tekonivelleikkausjono. Se on todella paljon. Se on tuplaten hyväksyttävään määrään nähden, Pajarinen kertoo.