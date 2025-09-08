Tekoälytietokoneet yleistyvät kovaa vauhtia – selvitä nämä tietosuoja-asetukset ennen käyttöä

Tekoälytietokoneet yleistyvät nyt vauhdilla.

Tietokoneisiin sisäänrakennettu tekoäly voi periaatteessa tarjota verkkoversiota parempaa tietosuojaa, mutta tietosuojavaltuutettu kehottaa tutustumaan palvelun ehtoihin ja asetuksiin ennen käyttöä.

Tekoälytietokone on muuten kuin mikä tahansa tietokone, mutta se sisältää yhden ratkaisevan eron: erillisen tekoälysirun. Tämä mahdollistaa tekoälypalvelujen käytön – kuten reseptien ja matkasuunnitelmien laatimisen, kuvien luomisen ja tekstin muokkauksen – myös ilman verkkoyhteyttä.

– Tällaisella koneella tekoälyn käyttö on nopeampaa, akunkesto on parempi ja tekoälytietokone on myös yksityisempi tapa käyttää tekoälyominaisuuksia, arvioi Gigantin myyntipäällikkö, Sami Kinnunen.

Kinnusen mukaan jo joka neljäs Gigantin myymä tietokone on tekoäly-yhteensopiva, ja vuoden sisällä osuuden ennustetaan nousevan puoleen. Tällä hetkellä tietokonekauppaa kiihdyttää Kinnusen mukaan myös Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuen päättyminen lokakuussa.

Tekoälyä voi pyytää laatimaan vaikkapa viikon ruokalistan, jos oma mielikuvitus ei tahdo arjen kiireissä riittää.MTV

Parempaa yksityisyyttä – ainakin periaatteessa

Tekoälytietokoneita markkinoidaan paitsi tehokkuuden avulla, myös lupauksilla paremmasta tietosuojasta ja yksityisyydestä. Kun tekoälyn vaatima laskenta tapahtuu omalla tietokoneella, puhutaan tietojen käsittelystä paikallisesti. Tietoja ei tarvitse jakaa verkon yli oman koneen ulkopuolelle, kuten tyypillisesti toimitaan tekoälypalvelujen kanssa. Tietosuojavaltuutettu peräänkuuluttaa kuitenkin valppautta.

– On hyvä varmistua siitä, onko ratkaisu aidosti paikallinen. Usein taustalla on ainakin osittain jonkinlainen pilvipalvelu, tietosuojavaltuutettu Anu Talus muistuttaa.

Jos taas tekoäly toimii oikeasti täysin paikallisesti, se mahdollistaa Taluksen arvion mukaan paremman tietojen hallinnan ja tietosuojan.

Kaikissa tapauksissa erityistä huolellisuutta vaaditaan kaikkein arkaluontoisimpien tietojen käsittelyssä.

– Esimerkiksi omien terveystietojen kanssa kannattaa miettiä kahteen kertaan, että ovatko ne sellaisia, mitä on hyvä tekoälyn kanssa jakaa, Talus jatkaa.

Tietosuojavaltuutettu kannustaa pohtimaan, mitä tietoja tekoälyn kanssa haluaa jakaa.MTV

Joka tapauksessa uuden koneen ostajan tai minkä tahansa tekoälypalvelun käyttäjän kannattaa tutustua tietosuoja-asetuksiin ja palvelukuvaukseen.

– Tietosuojan kannalta olisi tärkeää selvittää itselleen, mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen niitä kerätään ja toisaalta miten niitä käsitellään. Palveluntarjoajalla on myös tärkeä vastuu antaa nämä tiedot selkeästi käyttäjälle, Talus kertoo.

Jatkossa tietokoneen käyttäjän täytynee siis pohtia, haluaako jakaa koneensa käyttötapoja ja sisältöjä tekoälylle, vastineeksi paremmasta ja räätälöidymmästä tekoälyapurista.