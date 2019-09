Teknologiasota salametsästystä vastaan – Keniassa kehitetään uusia valvontamenetelmiä uhanalaisten sarvikuonojen suojelemiseksi

Kameravalvonta on vasta ensimmäinen askel. Toukokuussa alueelle perustettiin ensimmäinen teknologian tutkimuslaitos, jonka tarkoitus on saattaa eläintensuojelu uudelle aikakaudelle.

Sarviin upotettavia siruja



Tutkimuslaitos on käytännössä rahtikontti, jossa uudenlaisia jäljityssiruja ja erilaisia tunnistimia kehitetään. Työn alla on muun muassa pieni siru, joka voidaan upottaa sarvikuonon sarveen. Siru välittäisi suojelualueen henkilökunnalle tietoja sarvikuonon sijainnista ja elintoiminnoista.

Halpaa ja kestävää



Ol Pejeta on etuoikeutetussa asemassa, sillä suojelualueella on kattava yhteys verkkoon. Puistonvartijoilla on käytössään järjestelmät, joilla voidaan hälyttää aseistetut vartijat salametsästäjien perään muutamalla näytön kosketuksella.

– On hienoa, jos muutamissa Afrikan suojelupuistoissa on käytössä edistyksellistä teknologiaa. Mutta jos käytetty teknologia on niin kallista, ettei kukaan muu voi ottaa sitä käyttöön, silloin sen kehittäminen on ajanhukkaa, suojelualueen toimitusjohtaja Vigne sanoo.