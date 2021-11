30 uhanalaista sarvikuonoa lennätettiin Etelä-Afrikasta Ruandaan turvaan salametsästäjiltä – matka kesti 40 tuntia

Jopa kahden tonnin painoiset eläimet kulkivat noin 3 400 kilometrin ja 40 tuntia kestäneen matkan eteläafrikkalaiselta suojelualueelta Ruandaan Akageran kansallispuistoon. Siirto on osa pyrkimyksiä vahvistaa lajin populaatiota, joka on salametsästyksen vuoksi harventunut huomattavasti 1970-luvulta.

Zairenleveähuulisarvikuono on miltei hävinnyt

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan etelänleveähuulisarvikuono on uhanalainen, ja jäljellä on enää noin 20 000 yksilöä. Toinen isosarvikuonoihin kuuluva laji, zairenleveähuulisarvikuono, on likimain jo hävinnyt kokonaan. Elossa on enää kaksi naarasta.