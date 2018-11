Teiniä puukotettiin pururadalla, liikuntarajoitteinen nainen surmattiin – erikoiset rikokset eivät silti pelota salolaisia: "Lasten päässä voi liikkua monenlaisia asioita tällaisen jälkeen"

Salon seudulla tapahtuneista rikoksista laajinta huomiota on saanut murhana tutkittu henkirikos, jossa 15-vuotiaan tytön ja parikymppisen miehen uskotaan surmanneen liikuntarajoitteinen nainen asuntoon. Poliisilla ei ollut tapaukseen liittyen uutta tiedotettavaa. Aiemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että teko on tehty astalolla, ja sitä tutkitaan murhana brutaalin tekotavan vuoksi.