Tehohoidon ylilääkäri jyrähtää: Suomessa on liian vähän tehohoitopaikkoja – rajoituksia puretaan liian hitaasti

Tehohoidon ylilääkärin Mika Valtosen mukaan Suomen tehohoitovalmius on mitoitettu vain normaalioloihin, ei maailmanlaajuisen pandemian varalle.

Suomessa on kuusi tehopaikkaa 100 000 asukasta kohti, joka on puolet EU-maiden keskiarvosta.

Saksassa esimerkiksi tehopaikkoja on 30 paikkaa 100 000 asukasta kohti.

Suomessa on 250 tehohoitopaikkaa ja niistä 50 voidaan käyttää koronapotilaille, mutta sen jälkeen joudutaan karsimaan muuta ei kiireellistä hoitoa.

Suomen tehohoitoyhdistyksen puheenjohtajana toimivan Valtosen mielestä loppujen lopuksi kyse on siitä, että suomalainen terveydenhuolto on rakennettu tavallaan hyvin "kustannustehokkaaksi".



– Sen seurauksena hoitohenkilökunnan palkat ovat alakantissa, ja terveydenhuollon hoitopaikat ja henkilökunnan määrä on minimoitu niin, että tullaan juuri ja juuri toimeen normaalioloissa.