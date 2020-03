Tehoaako japanilainen flunssalääke koronaan? Suomalaisasiantuntija: Käsittääkseni ei ole ryhdytty toimenpiteisiin

Helteen mukaan favipiraviirille on tehty jonkin verran kliinisiä lääketutkimuksia, mutta ne eivät kuitenkaan ole täyttäneet kaikkia Japanin terveysviranomaisten kriteerejä. Lääkkeellä on ollut ehdollinen myyntilupa Japanissa vuodesta 2014, eli varsinaista myyntilupaa se ei ole saanut. Puutteita on ollut ainakin lääkkeen tehon ja turvallisuuden osoittamisessa.