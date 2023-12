Tehnyt ratkaisun, joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan – sai juuri kutsun, mitä ei voi uskoa todeksi

Al-Emara on ensimmäinen erotuomari, joka on Suomessa keskeyttänyt jalkapallo-ottelun rasistisen huutelun takia. Hän avaakin, että sen jälkeen erotuomareita on koulutettu puuttumaan rasismiin. Vielä kymmenen vuotta sitten, kun al-Emara itse pelasi jalkapalloa, asiat olivat toisin. Futsalottelussa kuului rasistisia huutoja, mutta tuomari ei puuttunut asiaan.