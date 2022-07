Hyundain MM-rallitiimi kielsi tähtikuskeiltaan kommenttien antamiset Suomessa

Viime viikonloppuna ajetussa Viron MM-rallissa kävi ilmi, että Hyundai on Toyotaa perässä myös nopeilla sorateillä. Hyundain pitäisi löytää jokin ihmeratkaisu, jotta se pystyisi haastamaan Toyotan kahden viikon kuluttua.

– Meillä on ollut vaikeita aikoja, sillä menetimme tallipäällikön viime vuonna. Lisäksi maailmalla on kriisejä, ja uudet säännöt tulivat liian myöhään. Tarvitsemme ehdottomasti vahvan johtajan, Tänak paalutti kotikilpailunsa jälkeen.

– Teemme jatkuvasti töitä, jotta Hyundai nousee sille tasolle, jolla sen pitäisi olla taistelemassa Toyota-kuljettajia vastaan. Mutta Toyota on tällä hetkellä erittäin vahva, he kehittyvät jatkuvasti ja menevät kovaa eteenpäin. Meillä on iso työ tehtävänä.