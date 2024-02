Teemu Selänteenkin hirmulukemat vaarassa – NHL-tähti takoo hurjinta maalisaldoa vuosikymmeniin

Matthews iski maanantain NHL-kierroksella 4–2-voitossa St. Louis Bluesia vastaan jo kauden 49. maalinsa. Tähän hän on tarvinnut vain 53 runkosarjaottelua.

NHL:n historiassa 70 maalia kausia on kertynyt vain kahdeksalle pelaajalle. Heistä Wayne Gretzky on onnistunut tempussa neljästi, Brett Hull kolmesti ja Mario Lemieux kaksi kertaa.

– Jos keksin ketään, joka voisi pystyä siihen, se on hän, Crosby sanoo.

– Se vaatii niin paljon, että jopa maalintekijät tarvitsevat tuollaiseen määrään onnekkaita pomppuja. Hän on kuitenkin enemmän kuin vain kyvykäs. Olisi jääkiekolle hienoa nähdä tuollainen kausi.

Matthewsin tähänastinen yhden kauden maaliennätys on 60 osumaa kaudella 2021–22. Tuohonkaan rajapyykkiin eivät ole 2000-luvulla yltäneet hänen lisäkseen kuin Aleksandr Ovetshkin , Connor McDavid ja David Pastnak – jokainen kertaalleen.

– Häntä parempaa on vaikea löytää liigasta ja maalintekijänä hän on parhaista paras. Se, että joku yltäisi 70 maaliin, on tajunnanräjäyttävää. Hän, jos kuka, voi yltää siihen, McDavid toteaa.