Sidney Crosby nousi harvalukuiseen kerhoon NHL:ssä – hurjavireinen Aleksandr Ovetshkin kirii pian ohi Jaromir Jagrista

Osuma oli 34-vuotiaalle Crosbylle NHL-runkosarjauran 500:s, ja hänen ohellaan aktiivipelaajista 500:n kerhossa on vain Alex Ovetshkin (761 maalia).

– Vaikea tätä on pukea sanoiksi. Siisti lukema. Kun katsoo listaa 500 maaliin yltäneistä pelaajista, on etuoikeus kuulua tuohon ryhmään.

Crosby on edustanut koko uransa ajan Penguinsia. Häntä ennen seurassa on 500 maaliin päässyt vain legendaarinen Mario Lemieux (690 maalia).

Crosbyn syksy oli rikkonainen ranneleikkauksesta toipumisen ja koronavirusprotokollan myötä, ja hän teki kauden 25 ensimmäisessä pelissään vain viisi maalia. Kolmessatoista viime pelissään mies on kuitenkin iskenyt yhdeksän maalia. Ja mikä kenties sopivinta merkkipaalumaalille, hän on tehnyt urallaan eniten maaleja juuri Philadelphiaa vastaan (50).

– Enpä tiennyt tuota. Mutta sen tiedän, että heitä (Flyersia) vastaan on aina oltava täydessä terässä, niin on ollut ensimmäisestä heitä vastaan pelaamastani ottelusta lähtien, Crosby kommentoi.

Crosby on NHL-historian 46:s puoleen tuhanteen runkosarjamaaliin yltänyt pelaaja. Tilastokärjessä on 894 osumaa tehnyt Wayne Gretzky, toisena Gordie Howe (801) ja kolmantena Jaromir Jagr (766). Keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Nashville Predatorsin Juuse Saroksen kahdesti ohittanut Washington Capitalsin Ovetshkin on neljäntenä. Suomalaisia 500:n kerhossa ovat Teemu Selänne (684, kaikkien aikojen listan 12:s) ja Jari Kurri (601, 20:s).