Suomi romahti suurjohdosta – hirmu-Ruotsi teki temput välierässä

Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue johti Ruotsia suurimmillaan Hlinka Gretzky Cupin välierässä jo 5–2, mutta hävisi lopulta jatkoajalla 5–6.
Ruotsi lähti kolmanteen erään 2–1-johdossa, mutta sitten Suomi löi ison vaihteen silmään. Vuoron perään kolmannessa erässä osuivat Vilho Vanhatalo, Oscar Hemming, Luka Arkko ja Samu Alalauri ja Pikkuleijonat johti jo 5–2.
Ruotsi ei ollut kuitenkaan lyöty. Kiri käynnistyi ajassa 49.13 Axel Elofsson pelin toisella maalilla. Lisää tuli Bosse Meijerin ja Elofssonin tapaan pelin toisen kihauksensa värkänneen Marcus Nordmarkin kaapeilla.
Edessä oli jatkoaika. Höngän päälle saaneen Ruotsin Nordmark viimeisteli sen alussa hattutempun ja Ruotsi voitti.
Pikkuleijonille maalasi ottelussa myös Oliver Suvanto, joka teki toisessa erässä 1–1-tasoituksen.
Ruotsi oli tehnyt hirmujälkeä alkulohkossaan. Se voitti kaikki kolme lohko-otteluaan ja keräsi täydet yhdeksän pistettä maalierolla 22–3.
Suomi sijoittui toisessa alkulohkossa neljän joukkueen joukossa toiseksi vaikka hävisi kaksi kolmesta lohkomatsistaan. Pikkuleijonat taipui ensin Kanadalle, voitti sitten Tshekin ja hävisi Sveitsille jatkoajalla.
Suomi kohtaa pronssiottelussa Kanadan
Yhdysvallat voitti perjantain toisessa välierässä Kanadan voittomaalikilpailun jälkeen 4–3. Matsi käytiin Tshekin Brnossa.
Suomi saa pronssiottelussa vastaansa Kanadan. Ruotsi pelaa loppuottelun USA:ta vastaan.
Perinteikäs alle 18-vuotiaiden turnauksen Hlinka Gretzky Cupin mitalipelit kiekkoillaan huomenna lauantaina.