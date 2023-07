Teemu Selänne aloittaa syksyllä hulppean taloprojektin Kaliforniassa – nämä tärkeät suomalaiset ja amerikkalaiset asiat uuteen kotiin on saatava

Entinen jääkiekkoilija Teemu Selänne , 52, viettää jälleen kesää perheineen Suomessa. Tänä vuonna Selänteet aikovat viihtyä kotimaan suvesta nauttimassa syyskuun alkuun asti, jonka jälkeen Yhdysvalloissa odottaa uusi, massiivinen projekti: he aikovat rakennuttaa itselleen uuden, hulppean kodin.

– Myytiin puolitoista vuotta sitten meidän talo ja ostettiin tontti, ja ruvetaan syksyllä rakentamaan. Se on semmoinen kiva projekti, tarkoitus olisi rakentaa sellainen unelmien koti sinne Kaliforniaan ja se pitää meidät myös varmaan kiireisenä, Selänne kertoi MTV Uutisille perinteisessä Bermuda-turnauksessa Helsingissä.

Selänteen mukaan hän kaavailee tulevasta unelmakodistaan puolisonsa Sirpa Selänteen kanssa modernia taloa, jossa on "vain se, mitä he tarvitsevat". Entinen talo oli Selänteen mukaan suurempi ja siellä oli enemmän pihamaata, mutta nyt, kun Selänteiden kolme vanhinta lasta ovat lähteneet maailmalle, tarvetta lisäneliöille ei ole enää samalla tavalla.

Tärkeintä on Teemu Selänteen mukaan toteuttaa koti, jossa he viihtyvät hyvin.

Uuteen kotiin on tietysti saatava myös suomalaisia elementtejä: esimerkiksi kunnollinen iso sauna on saatava uima-altaan läheisyyteen. Muutenkin tulevan kodin malli tulee mukailemaan suomalaisia mieltymyksiä.

– Kyllä me mennään tavallaan nykypäivän teknologian mukana, pitää olla isoa ikkunaa ja avaraa tilaa. Mitään ylimääräisiä huoneita ei ole.

– Amerikkahan on siitä vähän (tunnettu), että siellä on tällaisia edustushuoneita, niin semmoista ei meille tule kyllä. Alakerta tulee esimerkiksi olemaan iso, yksittäinen tila, missä on keittiöt, olohuoneet, baarit ja systeemit. Se kodin sydän, missä kaikki yleensä ovat, pitää tehdä sellaiseksi, että siellä viihtyy.