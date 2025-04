Teemu Pukki on irti!

Helsingin Jalkapalloklubi on saanut loistavan startin Vaasan Palloseuraa vastaan lauantai-illan Veikkausliiga-ottelussa. Teemu Pukki on vienyt joukkueensa 1–0-johtoon vain neljän minuutin pelin jälkeen.

Pukki, 35, pääsi avaamaan maalitilinsä tämän kauden Veikkausliigassa pilkulta. HJK:lle vihellettiin rangaistuspotku heti ottelun alussa, kun Miska Ylitolvaa rikottiin rangaistusalueen sisällä. Pukki astui pallon taakse ja ampui sen varmasti vasempaan alakulmaan ohi Teppo Marttisen.

Maali oli Pukin ensimmäinen Veikkausliigassa sitten kauden 2011. Silloin Huuhkajat-tähti iski HJK:n paidassa 11 osumaa 17 ottelussa. Kaikkiaan Pukki oli tehnyt Veikkausliigassa 16 maalia ennen lauantai-illan osumaa VPS:ää vastaan.

HJK:n kausi on alkanut historiallisen heikosti kolmella peräkkäisellä tappiolla. Viime kauden pronssijoukkue on kärsinyt tappiot sekä Ilvekselle, SJK:lle että IF Gnistanille, asettaen päävalmentaja Toni Korkeakunnaksen tukalaan asemaan. VPS on kerännyt ensimmäisestä kolmesta ottelustaan neljä pistettä.