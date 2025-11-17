Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä osuu tämän viikon torstaille.

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on lapsen oikeus kuulua yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä lapsen oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi.



Lapsen oikeuksien viestintäverkosto kertoo järjestävänsä teemaviikon, jonka aikana lapset ja nuoret saavat perehtyä oikeuksiinsa erilaisten harjoitusten ja oppimateriaalien kautta. Viestintäverkostoa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu.



YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden suojeluun, osallisuuteen ja osuuteen yhteiskunnan voimavaroista. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989, ja Suomessa sopimus tuli laintasoisena voimaan vuonna 1991.



Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä osuu torstaille. Perjantaina puolestaan vietetään kansallista Lapset mukaan töihin -päivää.