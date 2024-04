Teekkareiden vappujuhlat alkoivat jo kolme viikkoa sitten: "Sellaista yhteisöllisyyden rakentamista"

– Vappu on sellainen kokoontumisen ja yhteisöllisyyden aika. Teekkarit ovat aina olleet tosi vahvasti yhteisö, Kylä-Kaila kuvailee.

– Vappu on sellaista yhteisöllisyyden rakentamista, Joona Lipponen Aalto yliopistosta täydentää.

Vappulehtien sisältöä siivottu

Teekkarikulttuurilla on pitkät perinteet ja se kulminoituu vappuun. Siihen kuuluu muun muassa teekkarien painattamat vappulehdet, jotka sisältävät roisiakin huumoria. Monille on jäänyt lehdistä tietynlainen ronski kuva, sillä aikaisemmin ne sisälsivät sovinistista ja jopa rasistista huumoria. Nykyään lehtien sisältöä on puhdistettu nuorten toimesta.