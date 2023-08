Espoo Cine -festivaalin johtajaa huolestuttaa suoratoistobisneksen ylivalta – moni hyvä elokuva ei päädy koskaan festivaaleilta teatteriin

Dokumentti paljastaa Saariahon valtavan suosion

Dokumentissa kuvataan laajasti Saariahon työskentelyä ympäri maailmaa. Hän kohtaa teoksiaan soittavia orkestereita ja nuoria muusikoita, myös lapsia. Dokumentti paljastaa hyvin, miten suosittu ja arvostettu hän oli – ja on sitä tietysti edelleen.

– Kaija Saariahon merkitys on valtava, kiteyttää ohjaaja Rask.

– Hänen musiikkinsa on ajankohtaista ja ottaa kantaa tähän maailmaan. Hänen teoksistaan tehdään uusia tulkintoja ja uudet sukupolvet soittavat sitä. Kaija Saariahon musiikki kantaa tulevaisuuteen.

Teatterit kamppailevat elokuvista

Espoo Cine on yli 30-vuotisen historiansa aikana aina vaalinut eurooppalaista elokuvaa, joka ei ole sitä myyvintä lippuluukuilla. Tämä on elokuvafestivaalien yhä tärkeämpi tehtävä, kun elokuvakerhot ovat jo aikoja sitten kuihtuneet pois. Tarjolla on runsaat 100 elokuvaa, taitaa olla kovimmallekin filmifriikille mahdoton savotta.