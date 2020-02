Massiivinen työllisyyskokeilu viivästymässä syksyyn

Massiivisen työllisyyskokeilun alkaminen kunnissa on näillä näkymin siirtymässä toukokuulta syksyyn. Kokeilussa lähes 200 000 työtöntä työnhakijaa siirtyisi TE-toimistoilta kuntien vastuulle. Se tarkoittaa myös isojen yt-neuvotteluiden alkamista keväällä, kun valtiolta siirtyisi noin 900 TE-toimistojen työntekijää määräaikaisesti kuntien työnjohdon alle.

Tonttilan mukaan etenkin asiakasohjauksen aloittaminen kuntakokeilussa on kesälomakaudella hankalaa tiedonsiirtojen ja asiakkaiden informoimisen kannalta.

Kokeilun tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymistä. Heidän palvelunsa ovat tällä hetkellä jakautuneet sekä valtion että kuntien vastuulle, ja niissä tehdään päällekkäistä työtä.

Tarkoitus on ohjata työtön työnhakija nykyistä nopeammin juuri hänen kannaltaan oikeisiin palveluihin, jolloin hän myös todennäköisesti työllistyy nopeammin.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan tarkoitus on, että kuntien koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat tiiviimmin TE-toimistojen osaamisen kanssa yhteen.

– Tällä halutaan rakentaa sitä, että ihmisen ympärillä on entistä vahvempi paletti tukitoimia, joita hän tarvitsee työllistymisensä tueksi, Haatainen sanoo.

Kokeilussa on mukana 90 kuntaa eri puolilta Suomea, ja sen on määrä kestää vuoden 2022 loppuun. Se on huomattavasti laajempi kuin vastaava kokeilu, joka tehtiin reilussa parissakymmenessä kunnassa viidellä eri alueella viime ja toissa vuonna.