Ministeriö löi karut luvut tiskiin: Jo 158 000 suomalaista yt-neuvotteluissa koronaviruksen takia

Viime viikon alun jälkeen lomautetuiksi on ilmoittautunut liki 6 700 ihmistä, joista noin 5 700 on lomautettu koronaviruksen takia. Muita kuin lomautettuja työttömäksi ilmoittautuneita on yli 6 700. Heistä arviolta 2 200 on menettänyt työpaikkansa koronaviruksen takia.