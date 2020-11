Tätä HUSin valmiustason nosto tarkoittaa – toimitusjohtaja kommentoi: "On mahdollista, että alamme priorisoimaan hoitoja"

– Tällainen organisaatio kuin sairaanhoitopiiri, meillä on olemassa valmiusohjeistus, jossa olemme määrittäneet omat valmiustasomme, Tuominen kertoo MTV Uutisille.

– Näimme, että potilasosastojen kuormitus alkaa nousta, ja on syytä nostaa valmiutta.

– Jos koronapotilaiden määrä alkaa kasvaa, on mahdollista, että alamme priorisoimaan eli jättää sellaisia hoitoja hitaammalle, joita pystyy siirtämään eteenpäin.

”Kaikki uutiset ovat ikäviä ja huolestuttavia”

HUSin alueella positiivisten testien osuus on jo neljä prosenttia ja lisäksi hoivakodeissa on todettu tartuntoja.

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevassa seniorikodissa, peräti 28 asukkaalla todettiin koronatartunta. Yle kertoo, että espoolaisessa hoivakodissa seitsemällä asukkaalla on todettu tartunta.

”Keväällä tilanne oli merkittävästi pahempi”

Tuomisen mukaan HUSin alueen sairaaloiden tilanne on toistaiseksi hyvä, mutta ennakoivilla rajoituksilla pyritään estämään kevään kaltainen tilanne.

Pahempaankin on kuitenkin varauduttu ja esimerkiksi valmiutta tehohoidon paikkojen lisäämiseen on.

– Nyt tilanne on se, että suunnitelmat on jo kertaalleen koetettu ja meillä on kyky kasvattaa kapasiteettia riittävästi.