Täysin sallittu pysähtymistapa tunnetaan huonosti – helsinkiläispuiston parkkisirkus "valitettavan tuttu" riesa

Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila kertoo MTV Uutisille, että Dallapénpuisto on kaupungille "valitettavan tuttu" paikka valvonnallisesti. Kirpputoripäiviä on järjestetty samassa paikassa aiempinakin kesinä.

– Kun siellä on virheellistä pysäköintiä sekä suojateille, niiden läheisyyteen ja pysäyttämiskieltoon pysäköimistä, niin kyllä siellä on kaikki mahdollisuus on siihen, että siellä jotain sattuu, Kossila sanoo.