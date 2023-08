Kotisiivoojan epäillään varastaneen arvoesineitä kymmenistä asunnoista Turussa

Kokonaisuudessaan varkaussarjassa rikosilmoituksia on tällä hetkellä kirjattu yhteensä 13, joista 11 on varkausrikoksia tai sen sarjoja ja kaksi petoksia. Yhdestä kohteesta epäilty tekijä on anastanut arvo-omaisuutta kolmena eri kertana, poliisi lisää.