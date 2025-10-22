Tuorein ohjuskoe tehtiin viikko ennen Etelä-Koreassa järjestettävää APEC-huippukokousta.

Etelä-Korean asevoimat sanoo, että Pohjois-Korea on laukaissut useita ohjuksia keskiviikkoaamuna paikallista aikaa.

Etelä-Korea oli havainnut sotilasjohtonsa mukaan useita ammuksia, joiden uskotaan olevan lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.

Kyseessä on Pohjois-Korean ensimmäinen ohjuslaukaisu kuukausiin. Viimeksi Pohjois-Korea teki ohjuskokeita kesäkuussa, kun Etelä-Korean nykyinen presidentti Lee Jae-myung astui virkaansa.

Pohjois-Korea on tehnyt viime vuosina lukuisia ohjuskokeita, jotka ovat monesti ajoittuneet esimerkiksi Etelä-Korean ja sen liittolaisten yhteisten sotaharjoitusten tai merkittävien valtiovierailujen yhteyteen.

Tuoreimman ohjuskokeensa Pohjois-Korea teki ennen ensi viikolla Etelä-Koreassa järjestettävää APEC-huippukokousta. Kokoukseen on tällä tietoa osallistumassa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Trump on aiemmin sanonut, että hän toivoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin mahdollisesti vielä tänä vuonna. Trump ja Kim tapasivat kolme kertaa yhdysvaltalaispresidentin ensimmäisellä kaudella. Kaksikon väliset neuvottelut kariutuivat Vietnamin Hanoissa vuonna 2019.

Pohjois-Korea on sanonut, että Kim on avoin uusille neuvotteluille, jos Yhdysvallat luopuu vaatimuksestaan Pohjois-Korean ydinaseettomuudesta.