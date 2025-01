KRP:n käsitys Suomenlahden tapahtumista tarkentuu: Ankkurin epäillään irronneen nostovaiheessa

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan aktiivinen alkuvaihe on lähiaikoina valmistumassa.

Tutkinnassa ja tapahtumien selvittämisen keskiössä on mahdollisen tahallisuuden ja siihen vaikuttavien seikkojen arviointi.

Keskusrikospoliisi on saanut paikkatutkinnan pääosin valmiiksi Eagle S -säiliöaluksella, esitutkinnan kannalta vaadittavat takavarikot on suoritettu ja kaapelivauriokohtien vedenalainen tutkinta on pitkälti saatu päätettyä.

Keskusrikospoliisista kerrotaan, että merenpohjasta 6.1. nostetun ankkurin tekninen tutkinta on valmistunut.

– Poliisin käsitys on, huomioiden ankkurin ominaisuudet ja löytöpaikka, että merenpohjassa kuvatun raahausjäljen loppupäästä nostettu ankkuri kuuluu Eagle S:lle. Poliisi epäilee teknisen tutkinnan perusteella, että ankkuri on irronnut ketjusta siinä vaiheessa, kun Suomen viranomaiset ovat kehottaneet säiliöaluksen miehistöä nostamaan perässä roikkuvan ankkurin ylös, kertoo tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista.

Esitutkintatoimet kuitenkin jatkuvat muilta osin. Epäillyn asemassa olevien miehistön jäsenten kuulustelut jatkuvat edelleen ja takavarikoidun materiaalin läpikäyminen on kesken. Rikosnimikkeet tutkinnassa ovat epäilty törkeä tuhotyö ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Nimikkeitä on arvioitu yhteistyössä syyttäjälaitoksen kanssa ja heitä informoidaan tutkinnan etenemisestä.

– Keskusrikospoliisille on muodostunut esitutkinnan aikana suhteellisen tarkka kuva siitä, mitä Suomenlahdella on tapahtunut joulupäivän aikana. Yhtenä seikkana tutkinnan keskiössä on tahallisuuden arviointi, eli käytännössä se, miksi ja miten ankkuri on päätynyt roikkumaan aluksesta sekä miten aluksella on tuolloin toimittu. Tätä selvitetään esitutkinnassa käytössä olevilla keinoilla, Lohi sanoo.

Esitutkinta tulee jatkumaan kuukausia

Esitutkinnassa pyritään vastaamaan muun muassa kysymyksiin siitä, olisiko miehistön ollut syytä huomata ja reagoida siihen, että ankkuri roikkui laivan ulkopuolella liki sadan kilometrin matkan ajan. Lisäksi huomio kiinnittyy viranomaisten alukselta saamaan tietoon ankkurin tilasta tuona päivänä. Selvitystä halutaan myös siihen, mistä aluksen poikkeava liikehdintä meriliikenteen tilannekuvan (AIS) mukaan on johtunut.

Poliisin arvion mukaan esitutkinta tulee jatkumaan kuukausia. Esitutkinnan ollessa kesken tutkinnanjohto arvioi koko ajan käytettävien pakkokeinojen tarvetta, riittävyyttä ja kattavuutta. Tällä hetkellä alus on takavarikossa ja poliisilla on yhdeksän epäiltyä ja heidät on määrätty matkustuskieltoon. Alkuviikon aikana säiliöaluksella on vaihdettu miehistöä ja vaihdot ovat koskeneet niitä henkilöitä, joille ei ole matkustuskieltoa määrätty.

Esitutkintatoimien varmistamiseksi viranomaisten yhteinen operaatio jatkuu. Operaatiota johtaa Helsingin poliisilaitos ja sitä tukee Rajavartiolaitos. Keskusrikospoliisi vastaa esitutkinnasta.

Kaapelit odottavat korjaustöiden alkamista

Eagle S -alukseen ja Suomenlahden kaapelivaurioihin liittyvä rikostutkinta kestää vielä kuukausia. Asiasta kertoo MTV Uutisille tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Liimatainen.

Eagle S -aluksen rikkomiksi epäillyt kaapelit odottavat korjaustöiden alkamista.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin ja sen yhteistyökumppaneiden merenalaiset selvitykset Suomen ja Viron välisen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioista ovat tältä erää ohitse. Tämän kuun alkupuolella on tehty kaksi merenpohjatutkimusta, joiden pohjalta on laadittu tarkempaa korjaussuunnittelua ja siihen tarvittavia toimia.

Eagle S -säiliöaluksen epäillään aiheuttaneen Estlink 2 -kaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä.

– Tiedämme nyt, mistä kohtaa kaapeli on vaurioitunut ja tiedämme, kuinka laajalti se on vaurioitunut, kertoo yksikön päällikkö Kimmo Nepola Fingridistä STT:lle. Yksityiskohtiin hän ei mene.

– En lähde nyt vielä tässä tarkemmin avaamaan, mutta sieltä täytyy tietty määrä kaapelia korvata ja nyt katsotaan, miten se teknisesti kannattaa parhaiten hoitaa.

Kaapeli katkaistaan vauriokohdan molemmin puolin ja tulpataan. Tämän jälkeen päästään varsinaiseen korjaamiseen. Sen ajankohtaa Nepola ei ennakoi, mutta itse korjaamisen hän arvioi vievän kolmesta neljään viikkoa. Julkisuudessa on esitetty, että toimien kustannusarvio liikkuisi kymmenissä miljoonissa. Nepolan mukaan luku on yhä samaa luokkaa.

– Kyllä meillä on se lukema tarkentunut, mutta en halua tässä vaiheessa avata sitä sen enempää. Se koostuu useista eri kustannustekijöistä ja tässä vaiheessa ei ole tarvetta avata sitä tarkemmin julkisuuteen.