Tätä paluuta hamuava Iivo Niskanen joutuu nyt puntaroimaan – kovan rypistyksen alussa vaaran paikka: "Huonoin mahdollinen"

Iivo Niskanen on nimetty Suomen joukkueeseen Tour de Skille. Ykköstähden osallistuminen on sairastelun jälkeen kuitenkin epävarmaa. MTV Urheilun asiantuntijalla Jari Isometsällä on selvä näkemys, mitä Niskasen tiivistahtisen kisarupeaman suhteen kannattaisi tehdä.