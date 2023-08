Tätä et näe tv:ssä! – Kansainvälinen suurtuotanto hämmensi Selviytyjät Suomi -juontaja Riku Rantalan: "Kyllä siinä polvet tutisivat"

Ympäri maailmaa lähes koko ikänsä reissannut Riku Rantala on kokenut matkoillaan jos jonkinmoisia seikkailuja, mutta töiden kannalta yksi mieleenpainuvimmista reissuista oli kansainvälisen suurtuotannon juontajapesti Malesiassa viime keväänä.

– Muistan ekan hetken, kun seisoin rannalla. Sitähän ei näy tv:ssä, mitä kaikkea siellä minun takanani tapahtuu: siellä on sata ihmistä, kymmenen kameraa, kaksi dronea, yksi iso nosturikamera, kaikki rakentajat.., Rantala luettelee.

– Ensinnäkin ihmettelin tekijänä sitä, miten rajuihin olosuhteisiin kilpailijat oikeasti joutuvat. Kilpailu on supervaativaa ihan kelle tahansa. Jo se ravintomäärä on todella vähäinen: pieni keko riisi, jauhoja, öljyä, suolaa ja vettä, Rantala selvittää.

– Vaikka mukana on tällä kaudella useampi urheilutaustainen ihminen, siitä huolimatta se on vaativaa. Siihen vaikuttaa niin moni asia: nälänpuute, kuumuus, nestehukka, vähäiset yöunet, hyttystenpuremat, tulehtuvat haavat. Mutta suurin haaste on korvien välissä.