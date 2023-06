Helsingin palkkasotku sai sekaisin oman ja puolisoidenkin verotuksen – tuhansia liikaa saaneen hoitajan kesäsuunnitelmat mönkään: "Katon maalausta ei voida tehdä, ei ole fyffeä"

Ylimääräisen palkan vuoksi hoitajan verotus on täysin sekaisin.

Verotuksen valmistuessa marraskuussa hoitajien tulisi tehdä itse oikaisu verottajalle tuon jälkeen. Sotkun vuoksi verottaja on ottanut useiden hoitajien verotuksen uudelleen käsittelyyn ja lykännyt veronpalautuksen maksupäivää samalla hamaan tulevaisuuteen.

– Kukaan ja mitään ei ole pahoiteltu, ja mitä sekään auttaisi. Ei ole kerrottu, milloin asia korjaantuu. Meille on sanottu vain että, verotus on valmis 1.11. jonka jälkeen pitää itse huolehtia asian korjaamisesta, jos on vielä virhe.