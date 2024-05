Tästä syystä georgialaiset vastustavat niin kiivaasti kiisteltyä lakiesitystä

Georgiassa on jo viikkojen ajan osoitettu mieltä kiisteltyä lakiehdotusta vastaan, jonka mukaan yli viidenneksen rahoituksestaan Georgian ulkopuolelta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ulkomaisten etujen ajajiksi.

Lakiesityksestä on tarkoitus äänestää maan parlamentissa huomenna tiistaina ja sen arvellaan menevän läpi. Parlamentti hyväksyi lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuussa.

Lakia on ajanut valtapuolue Georgialainen unelma. Laista tekee kiistanalaisen se, että sen mallina katsotaan olevan Venäjän vastaava laki, jota Kreml on käyttänyt opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseen.

Takana venäjämielisyydestä syytetty puolue

Georgialainen unelma on puolestaan katsoo, että laki edistää avoimuutta ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Puoluetta on syytetty venäjämielisyydestä.

Ivanishvili on myös haukkunut länttä ja vihjannut, että maan länsimielistä oppositiota hallitsevat ulkomaiset tiedustelupalvelut.

Vuodesta 2012 lähtien vallassa olleen Georgialainen unelma -puolueen on arveltu myös lain avulla voivan puuttua toisinajattelijoiden mielipiteisiin ennen myöhemmin tänä vuonna pidettäviä parlamenttivaaleja.

Georgian presidentti Salome Zourabichvili on sanonut lain olevan täsmällinen kopio sen venäläisestä vastineesta. Zourabichvili on vannonut käyttävänsä veto-oikeuttaan, mutta valta on Georgialainen unelma -puolueella.