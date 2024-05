Georgian hallitus päättää kiistellystä agenttilaista – protestoijat uhkaavat blokata parlamenttitalon

Lakiesitys on aiheuttanut suuria mielenosoituksia, ja oppositio on kannustanut ihmisiä kerääntymään parlamenttitalon eteen.

Tarkoituksena on pyrkiä estämään hallitusta pääsemään rakennukseen, kun heidän on tarkoitus aloittaa tänään lakiehdotuksen kolmas ja viimeinen parlamenttikäsittely.

– Mielestäni sukupolvemme vastuulla on varmistaa, että meidän ja tulevien sukupolvien tulevaisuus on turvassa. Heillä on oltava sananvapaus, ja heidän on oltava pohjimmiltaan vapaita.