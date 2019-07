Tämän takia ABC-aseman lasikatto poksahti Kokkolassa – poikkeuksellisen tapaturman aiheutti yksi onnettomasti asennettu ruuvi: "Ollut tuossa 11 vuotta"

Rikki poksahtanut lasiruutu on lasikatoksen reunimmainen ja asennettu täten erilailla kuin muut lasiruudut. Mikkola kertoo, että kyseiseen elementtiin on esivalmistettu reiät ruuveille, joilla se on kiinnitetty runkorakenteeseen.

– Yksi kiinnitysruuvi on yksinkertaisesti mennyt asennusvaiheessa vinoon. Ennätyshelteiden takia tapahtunut lämpöliike metallisessa runkorakenteessa on todennäköisesti vaikuttanut yksittäisen ruuvin kautta karkaistuun lasiin ja aiheuttanut jännitystilan sekä lasin poksahtamisen rikki, Mikkola kertoo.

– Lasikatos on ollut tuossa 11 vuotta ja tietysti tällaista lämpöliikettä on tapahtunut aikaisemminkin. Nyt kuitenkin yli 30 asteen lämpötila on aiheuttanut laajenemista metallisessa tukirakenteessa. Lasi taas on staattinen elementti, johon lämpötila ei vaikuta, Mikkola toteaa.