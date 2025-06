Parvekkeesta putosi pala Tampereella – kerrostalon parvekkeet käyttökieltoon

Väinämöisenkadulla sijaitsevan kerrostalon parvekkeet on pantu käyttökieltoon sen jälkeen, kun yhdestä parvekkeesta irtosi pala.

Kerrostalon alareunasta irtosi betonin pala Väinämöisenkadulla Tampereella maanantai-iltana. Pelastuslaitos kertoi aluksi sortumasta, mutta korjasi myöhemmin, että parveke ei ole sortunut.

Henkilövahinkoja ei tullut.

Talo on 1960-luvulla valmistunut. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että parvekkeessa on useita halkeamia. Pelastuslaitos on eristänyt alueen ja asettanut parvekkeet käyttökieltoon.