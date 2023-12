Vantaan turmaparvekkeen lasi oli vaadittua heikompi – nämä asiat Tukesin kokeet paljastivat

RakMK F2 kohdissa 2.4 Kaide ja 3.21 Lasirakenteet määrätään:

2.4.1 ”Kaiteen tulee olla turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva”

3.2.1” Rakennuksen lasirakenteet kuten lasiseinät ja -ovet, ikkunat, valokatteet tai lasikaiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat riskit on otettu huomioon.

Lasirakenne mitoitetaan ja lasin tyyppi valitaan siten, ettei rikkoutuminen aiheuta henkilön putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa”

Asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 määrätään seuraavaa:

7 § Kaide

Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat kuormat.

11 § Lasirakenteet

Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa.

Lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä siihen tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä törmäysesteellä. Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.