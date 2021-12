Outo vaaratilanne Tampereella – Piki-koira sai kovan sähköiskun kadusta alikulkutunnelissa: ”Erikoinen ja harvinaislaatuinen tapaus”

– Koira jäi paikalleen sätkyilemään alikulkutunnelin kohdalle ja se piti kiskoa hihnalla pois oikein kunnolla. Hyvä, että se ei tippunut siihen. Nyt Piki on tärissyt ja luimuillut ja on peloissaan. Onneksi ei pahemmin käynyt, Saarela kertoo MTV Uutisille.

Vikapäivystäjä: Johdon rikkoutumisesta erikoinen tilanne

Tampereen Sähkölaitoksen vikapäivystyksestä vahvistetaan MTV Uutisille, että alikulkutunnelissa on ollut sähkövika. Vuoromestari Tuomas Ahoranta kertoo, että tunnelin valot ovat Ely-keskuksen vastuulla, mutta asiasta on tullut vikailmoitus sähköverkon päivystykseen.

– Siellä on tunnelin valaistukseen liittyvä, alumiiniputkessa kulkeva johto. Yksi johto on painanut putken reunaan, johdon kuori on rikkoutunut ja sähkö on osunut metalliin, kertoo Ahoranta.