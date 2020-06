Tästä Malmin joukkotappelussa oli kyse – teinityttöjen Snapchat-riita houkutteli paikalle yli 100 ihmistä: "Se on tätä päivää"

Artikkelin yllä näkyvä video on kuvattu tilanteessa, jossa poliisi on tiettävästi jo hajottanut suuren nuorisojoukon ja ohjaa näitä poispäin Pasilan asemalta. Kenenkään videolla esiintyvän ei tiedetä osallistuneen tappeluun tai muuhun rähinöintiin.

Aiemmin on arvioitu, että paikalle saapui jopa 200 nuorta. Taposen mukaan määrästä on erilaisia arvioita, mutta joka tapauksessa nuoria on ollut yli 100.