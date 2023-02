Tässäkö 60-vuotias mies? Kehonrakennuslegenda sai testistä mykistävän tuloksen

Vaikkei Yates olekaan sanan varsinaisessa merkityksessä nuoruutensa voimissa enää 60-vuotiaana – niin rajun fysiikan kanssa hän riuhtoi uransa huippuvuosina – kovassa kunnossa ja biologisesti häkellyttävän nuori hän tekemänsä testin perusteella edelleen on.

– Maksimaalisen hapenottokyvyn analyysi on yksi biologisen iän mittareista. Kronologinen ikäsi on 60 vuotta, mutta biologinen ikäsi on 30–39 vuotta, Yates raportoi saamistaan tuloksista.