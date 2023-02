"Blondi pommittaja" inhosi nuoruuden lajiaan, mutta piti "näystä stringeissä" – pakkomielle vei hänet pitkälle

– En todella pitänyt kehonrakennuksesta. En pitänyt painojen nostelusta, vaan vihasin sitä, Bridges sanoi The George Groves Boxing Club -podcastissa .

View this post on Instagram

Bridges on aiemmin myöntänyt kehonrakennuksen opettaneen hänelle paljon, muun muassa valmistautumista, kurinalaisuutta ja johdonmukaisuutta.

Bridges on kokenut kehonrakennuksessa saamiensa oppien ja kokemusten auttaneen häntä myös nyrkkeilymenestyksen saavuttamisessa.

– Kehonrakennus opetti minulle myös uhrauksien tekemisestä ja siitä, että olet itse itseäsi vastaan ja yksin, hyvin yksin. Tavoite on sinun, kuten mikä tahansa asettamasi tavoite, joten se on sinun käsissäsi eikä kenenkään muun. Sinun on tehtävä, mitä menestyminen vaatii, hän pohti ja listasi uhrauksiensa koskeneen rahaa, ystävien ja perheen kanssa vietettyä aikaa, alkoholia, juhlia sekä ruokaa.