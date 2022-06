89-vuotias ennätyskehonrakentaja ällistyttää – mies muistuttaa veistosta

Treenivuosia on sittemmin kertynyt – jo 74. Arrington on treenannut historian meritoituneimpien kehonrakentajienkin kanssa alkuperäisellä Gold's Gymillä Venice Beachilla. Siellä hän tapasi aikoinaan Arnold Schwarzeneggerin läheisen ystävän Ken Wallerin, joka voitti Mr. Universen vuonna 1975.

– Kysyin Keniltä, mikä on kehonrakennuksen salaisuus. Hän sanoi, että kehonrakennuksen salaisuus on tehdä sitä, mikä toimii sinulla. Ajattelin itsekseni, että no, kiitos paljon, Arrington kertoi Men's Health -lehdelle.