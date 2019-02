Tässä se nyt on! MTV Uutiset aloitti täysin uuden uutiskanavan – Live kertoo päivän tärkeimmät uutiset ympäri vuorokauden: "Suomessa ei ole tällaista nähty"

– MTV Uutiset Live on Suomen ensimmäinen ympärivuorokautinen liikkuvan kuvan uutiskanava, kertoo MTV Uutiset Liven vastaava tuottaja Jaakko Hietanen.

– Tämä on ollut poikkeuksellisen suuri hanke, jollaista Suomen mediakentässä ei ole nähty vuosiin, jos koskaan. Palkkasimme tätä varten muun muassa kymmenen uutta ihmistä toteuttamaan nopeassa rytmissä tehtäviä päivittäisiä suoria uutislähetyksiä, Hietanen kertoo.

Live kertoo päivän tärkeimmät uutiset

MTV Uutiset Live on yhtiön laajentuneen uutistoiminnan uusi keihäänkärki.

Uutis- ja ajankohtaissisältöjen uudistamisprojektista vastaava MTV:n ohjelmapäällikkö Jyrki Huotari painottaa, että tavoitteena on nousta kotimaisten uutisvideopalvelujen ykköspaikalle.

– Mtv.fi-verkkopalvelu on Liven koti, mutta mtvuutiset.fi-verkkosivulta uskomme tulevan ison osan kulutuksesta, Hietanen kertoo.

Liikkuvan kuvan kulutus kasvussa

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen sanoo, että uutisissa etenkin liikkuvan kuvan kulutus on kovassa kasvussa.

– Uutisia pitää pystyä katsomaan ja kuluttamaan ajasta ja paikasta riippumatta. Siksi näemme, että tällaiselle digitaalisten alustojen uutiskanavalle on kysyntää. Sitä voi seurata vaikkapa lomalla laiturin nokassa tai aamubussissa työmatkalla.

– Uutiset pitää myös pystyä kertomaan kuvan kera heti kun tapahtuu. Eli heti kun me tiedämme, myös katsoja tietää, vastaava päätoimittaja Tomi Einonen lisää.

Katsoja tuodaan sinne missä tapahtuu

– Kaikki tapahtuu tässä ja nyt, koko uutismaailma on muuttunut sekuntipeliksi, siihen me tällä vastaamme. Projekti on ollut aivan helkkarin hienoa tehdä, nyt pitää enää vakuuttaa katsojat nopeudella ja kiinnostavuudella.